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Представители ФМБА прокомментировали пропажу директора НИИ вакцин ФМБА

ФМБА: пропавшего директора НИИ вакцин ФМБА уволили после проверки на коррупцию

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СПбНИИВС ФМБА России/YouTube

Директор петербургского НИИ вакцин ФМБА Виктор Трухин был уволен из организации 4 сентября. Об этом сообщают представители ФМБА в официальном комментарии.

Причиной такого решения стали результаты проверки федерального медико-биологического агентства в сфере противодействия коррупции. Во время мероприятия специалисты выявили нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.

О пропаже Трухина стало известно после обращения в полицию его дочери. В день увольнения он не выходил на связь. Последнюю активность в мессенджерах зафиксировали на следующий день. На данный момент абонент недоступен.

Ранее 16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала после тренировки.

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