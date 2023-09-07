Представители ФМБА прокомментировали пропажу директора НИИ вакцин ФМБА

Директор петербургского НИИ вакцин ФМБА Виктор Трухин был уволен из организации 4 сентября. Об этом сообщают представители ФМБА в официальном комментарии.

Причиной такого решения стали результаты проверки федерального медико-биологического агентства в сфере противодействия коррупции. Во время мероприятия специалисты выявили нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.

О пропаже Трухина стало известно после обращения в полицию его дочери. В день увольнения он не выходил на связь. Последнюю активность в мессенджерах зафиксировали на следующий день. На данный момент абонент недоступен.

Ранее 16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала после тренировки.