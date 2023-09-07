Организаторы Московского урбанфорума представили программу заключительных дней фестиваля

Дни с 8 по 10 сентября станут завершающими для Московского урбанфорума. Самые яркие мероприятия ждут горожан в эти даты, сообщают организаторы форума. Парк Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор приготовили программы, посвященные 876-летию столицы.

В Лужниках пройдут яркие концертные выступления, интерактивные занятия, квизы, грандиозные шоу, финалы и полуфиналы игр.

Мастер-классы для всех желающих проведут гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева и гроссмейстер Сергей Карякин.

Днем на площадке выступит известный саксофонист Игорь Бутман. Со своим квинтетом он исполнит главные джазовые хиты всех времен.

Ночью можно будет послушать композиции дуэтов Galibri & Mavik, Artik & Asti, HammAli & Navai, а также сеты диджеев Swanky Tunes, Borey и Dennis Frost. Ночные дискотеки в Лужниках в ближайшие выходные будут идти с 21:00 до 03:00.

Кроме того, организаторы приглашают на площадку поклонников шашек, шахмат, квизов, а также тех, кто увлечен миром высоких технологий.

Интересные вопросы от знаменитых знатоков телевизионного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» зададут на подиумах программы «Мой район». Одним из главных событий станет розыгрыш приза фестиваля «Сделано в Москве» — автомобиля «Москвич».

Выставка «‎Станция Манеж» Московского урбанфорума в День города станет площадкой, где можно послушать лекции телеведущих, блогеров и культурных деятелей.

Перед гостями выступят современные поэты, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, которая расскажет, как со всей семьей отправилась в путешествие, а также блогер Лада Красикова — эксперт в сфере городских инноваций, которая расскажет о том, какие изменения происходят в столице.

В последние дни работы Московского урбанфорума площадка в Зарядье предложит гостям насладиться интерактивным и полным актерских импровизаций шоу. Артисты театра «Плейбэк» пригласят зрителей стать участниками действа.

Там же состоится праздничный концерт одного из популярных музыкальных телеканалов и кинопоказ-путешествие.

В Гостином дворе свои лекции и дискуссии проведут известные психологи, бизнес-тренеры, специалисты по питанию, врачи, а также ученые, исследующие механизмы старения и способы обретения долголетия.