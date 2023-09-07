Эксперт оценил, есть ли в России дефицит ассортимента импортных лекарств

Информация о том, что в российских аптеках сократился ассортимент импортных лекарств, не соответствует действительности, сказал телеканалу «360» эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, ситуация по данному направлению за последние годы, напротив, улучшилась. Однако эксперт отметил, что ряд иностранных компаний пересматривает свой ассортимент на российском рынке.

«Но никакого тотального сокращения ассортимента не происходит, это абсолютно рабочий процесс. В принципе, компании пересматривают ассортимент каждый год, иногда даже чаще. Вот и те показатели, которые мы видим сейчас, после санкционных ограничений, намного лучше, чем, скажем, в 2020 году», — подчеркнул Беспалов.

Он добавил, что проблемы с ассортиментом лекарств были зафиксированы в прошлом году, однако, они были временными, и их удалось устранить летом 2022 года.

7 сентября РБК со ссылкой на данные исследования аналитической компании DSM Group писал, что за год ассортимент импортных лекарств в аптеках сократился на 20%, этот процесс продолжается с 2020 года. Эксперты связали его со спросом на более дешевые российские аналоги.

Ранее в Минздраве заявили об увеличении доли российских лекарств на рынке.