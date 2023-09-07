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В Нижегородской области поймали двоих из трех сбежавших из колонии осужденных

В Нижегородской области трое осужденных сбежали из колонии-поселения

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Нижегородской области сотрудники колонии утром не нашли трех осужденных на их спальных местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Инцидент произошел в колонии-поселении №15. Двух сбежавших мужчин уже поймали, поиски третьего продолжаются.

«Осматриваются близлежащие населенные пункты, заброшенные здания и окрестности», — сообщает собеседник.

По словам источника, это место лишения свободы отличается от многих других, так как здесь осужденные могут свободно перемещаться в пределах учреждения и в целом содержатся без охраны.

Все трое мужчин были судимы за кражи. После неудавшегося побега им предъявят обвинения.

Ранее в Калининграде американец попытался вывезти с территории страны своего сына-россиянина.

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