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В тематическом забеге Мосурбанфорума примут участие официанты популярных ресторанов

В Лужниках проведут забег и командную эстафету для 300 московских официантов

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Unsplash

На Московском урбанистическом форуме 8 сентября состоится масштабный забег официантов, сообщается на сайте мэра Москвы. Дистанцию с полным подносом в руках преодолеют 300 официантов. Победит тот, кто придет к финишу раньше всех и уронит минимум продуктов и посуды.

«В индивидуальном зачете официантам предстоит пробежать 400 метров. Первая сотня финишировавших перейдет в основной этап состязаний. Победители забега получат денежные призы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поболеть за конкурсантов можно у Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» в зоне гастромаркета.

Также пройдет командная эстафета. От каждого ресторана будут участвовать четыре человека. Им предстоит преодолеть 100-метровую дистанцию, передавая друг другу полный поднос. Команда, которая донесет его в максимальной сохранности и быстрее других, получит кубок соревнований.

Ведущими этого необычного спортивного-развлекательного состязания станут известные участники команд КВН Дмитрий Кожома и Илья Дыркач.

Напомним, Московский урбанистический форум в этом году проходит с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках столицы — в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином дворе.

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