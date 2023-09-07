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Жителям Ростова-на-Дону рассказали о ходе ремонтных работ после падения БПЛА

Голубев: в Ростове-на-Дону завершается устранение последствий падения БПЛА

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Восстановительные работы в Ростове-на-Дону, где утром 7 сентября упал беспилотник, постепенно завершаются. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что в результате инцидента урон получили десять автомобилей. При этом один из них сгорел, подчеркнул он.

К текущему моменту специалисты вывезли с улиц поврежденные транспортные средства, а также сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции. Сотрудники коммунальных служб, в свою очередь, приступили к уборке территорий.

«Восстановлено электропитание 20 домов. Проводятся работы на поврежденных 3 жилых зданиях. Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры», — добавил Голубев.

Он уточнил, что власти организовали для граждан выдачу сухого пайка и горячего питания. В свою очередь, администрация Ленинского района сформировала шесть оперативных групп для оценки причиненного городу и его жителям ущерба.

«По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций», — отметил губернатор.

В конце глава области предупредил о продолжающихся следственных мероприятиях в Ростове-на-Дону и Батайске.

Ночью 7 сентября в небе над Ростовской областью были ликвидированы два беспилотника. Один из дронов упал за пределами административного центра региона, а второй — вблизи жилого дома на улице Пушкинской.

Ранее в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения БПЛА.

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