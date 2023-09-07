Резидентам экопромышленных парков рассказали о возможности получить льготные кредиты

Резиденты экопромышленных парков смогут получать льготные кредиты по субсидированной ставке, рассказал телеканалу «360» генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Они смогут использовать их для проведения финансовых операций, связанных с инвестиционными проектами по созданию инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем.

«Таким образом, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» будет использоваться льготный инструмент финансирования отрасли обращения с отходами, основным источником которого являются не бюджетные средства, а финансовые ресурсы, привлеченные с рынка за счет выпуска собственных облигаций РЭО. Купон по ним в размере 90% от ключевой ставки Банка России субсидируется за счет федерального бюджета», — уточнил Буцаев.

В частности, средства можно будет направить на то, чтобы организовать выпуск облигаций, выплату процентного (купонного) дохода по выпущенным облигациям в размере 90% ключевой ставки ЦБ. Условием является то, что максимальный срок обращения данных облигаций должен составлять не более 12 лет.

До этого сообщалось, что сотрудники РЭО работают над созданием модуля обработки данных с использованием средств искусственного интеллекта для выявления нарушений на мусорных заводах. Так, например, модуль сможет выявлять отсутствие необходимого оборудования, наличие тлений и возгораний на теле полигона, размещение фракций, не относящихся к ТКО и другие нарушения.

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