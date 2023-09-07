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В Якутии с рельсов сошли девять грузовых вагонов

МЧС: в Алданском районе Якутии с рельсов сошли девять вагонов грузового состава

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Телеграм-канал МЧС Республики Саха (Якутия)

В Алданском районе Якутии с рельс сошли девять вагонов, в том числе три цистерны с дизельным топливом. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Якутии.

Согласно сообщению ведомства, в результате инцидента повреждено 200 метров железнодорожных шпал, рельсы при этом не пострадали. Уточняется, что 44 вагона с тепловозом, которые находились в передней части состава, были отцеплены и направлены в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

«На месте остаются 12 вагонов, из них три на рельсах и девять опрокинутых. Организована перекачка топлива из цистерн и подъем вагонов», — заявили в МЧС.

До этого сообщалось, что в Алданском районе Якутии произошел сход семи грузовых вагонов. Оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона была направлена на место происшествия, а также туда выехал аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой из Алдана.

В июле в Кузбассе платформы для перевозки контейнеров сошли с рельсов. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры подчеркнули, что сход платформ произошел с опрокидыванием контейнеров с одной из них. В них перевозились металлические изделия бытового назначения.

Ранее в августе в Молдавии сошли с рельсов шесть вагонов с зерном.

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