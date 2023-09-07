Пропавшая с чабанской стоянки в Туве двухлетняя девочка найдена живой

Поиски двухлетней девочки, пропавшей в Бай-Тайгинском районе республики Тыва, официально завершены. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

Двухлетнюю девочку, пропавшую со стоянки чабанов в местности Сукпак, нашли живой, ребенок находится в удовлетворительном состоянии, подробности об обстоятельствах обнаружения девочки не приводятся.

Напомним, 6 сентября ребенок находился с родственницей на чабанской стоянке, женщина занималась домашними делами, то, что малышки рядом нет, заметила только вечером, до трех ночи семья ходила по округе, позже обратились к специалистам.

К поискам пропавшей были привлечены 50 сотрудников регионального МЧС, сотрудники полиции, районной администрации и родственники, на месте работала аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Тыва и вертолет Росгвардии.

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