Телеведущая Шатилова: перед журналистом Энвером Мамедовым все в Останкино «рассыпались»

Советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова рассказала «Газете.Ru», что имя ушедшего из жизни экс-главреда Совинформбюро Энвера Мамедова на телевидении звучало гордо и недоступно, его произносили с придыханием. По ее словам, Мамедов был строгим руководителем, и в коридорах Останкино сотрудники «рассыпались» перед ним.

«Хоть Энверу Назимовичу буквально недавно исполнилось 100 лет. Вроде бы цифра такая грозная, но сегодняшнее сообщение, что его не стало, все равно это очень и очень печально. Вся моя работа на телевидении, начиная с 1962 года по сегодняшний день, прошла под руководством Мамедова. Мы не имели возможности каждый раз ходить к нему в кабинет, но Энвер Назимович Мамедов — это звучало на телевидении очень гордо, строго, так сказать, недоступно. Когда он выходил из лифта в Останкино — высокий, стройный, гордая посадка головы — все буквально рассыпались, когда он шел, он гордо плыл как корабль. Мы знали, что он очень строгий руководитель. При нем на телевидение появилось много новых программ. Сергей Георгиевич Лапин и Энвер Назимович Мамедов — это были имена, которые с придыханием говорили. Действительно жалко, что уходят такие люди и как хорошо, что были такие руководители, это замечательно. Самые добрые пожелания в его уход», — сказала она.

Шатилова также вспомнила, что с 1973 по 1974 год работала в Японии ведущей программы «Говорите по-русски». После возвращения ведущей из командировки Мамедов пригласил ее в свой кабинет, чтобы узнать детали поездки. Шатилова отметила, что во время этой встречи Мамедов улыбался, слушал ее с интересом и был мягок.

«Он спрашивал меня: «Анна Николаевна, расскажите, пожалуйста, как вот этот год прошёл у вас в Японии?» Я долго сидела у него в кабинете и рассказывала, как это было, как проходили репетиции, какие были съёмки, как мы ездили по Японии и по разным городам, встречались. Все ему было интересно. В конце он сказал: «Анна Николаевна, теперь я вас прошу, все, что вы мне рассказали обо всем телевизионном этом процессе, изложите, пожалуйста, на бумаге.Все это опишите и передайте секретарю. Она передаст мне, потому что, может быть, что-то из опыта японского телевидения мы возьмём уже в опыт нашего телевидения», — пояснила она.

Диктор добавила, что Мамедов на протяжении 10 лет открывал международный фестиваль народного творчества «Радуга», куда приезжали представители телевидения из разных стран.

«10 лет шел на телевидении международный фестиваль народного творчества «Радуга», он проходил в концертной студии «Радуга». Всегда на открытие этого фестиваля приходил Мамедов. Он приходил для того, чтобы торжественно открыть этот международный фестиваль народного творчества, пожелать всем телевизионщикам всех тех стран успехов», — заключила она.

О смерти бывшего главреда Совинформбюро и ветерана Великой Отечественной войны Энвера Мамедова 7 сентября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на его родственников.

15 августа Мамедов отметил 100-летний юбилей. Он являлся бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе. До 1956 года Мамедов занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета. Мамедов владел английским, немецким, итальянским и французским языками.

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