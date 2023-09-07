Россиянам рассказали о новой схеме обмана мошенниками

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, обещая вернуть потерянные клиентами биржи деньги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финансовой грамотности.

По словам начальника отдела цифровых коммуникаций и связей с общественностью Ассоциации Марии Румянцевой, мошенники предлагают «вернуть деньги», но для этого необходимо якобы внести предоплату либо ответить на вопросы «инспектора Центрального банка».

«Другой вариант — «инспектор» подводит пострадавшего к тому, чтобы сообщить ему конфиденциальную информацию, открывающую доступ к интернет-банку и средствам в нем», — добавила Румянцева.

Она пояснила, что базы клиентов брокеров у мошенников предположительно нет, но в России насчитывается около 26 млн частных инвесторов, поэтому вероятность попасть в цель у мошенников есть.

До этого в Москве задержали группировку лжериелторов, которые обокрали 18 человек.

Ранее в России мошенники придумали новую схему обмана автомобилистов.