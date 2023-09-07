Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о новой схеме обмана мошенниками

«Известия»: мошенники предлагают клиентам биржи вернуть потерянные деньги

close
100%
Depositphotos

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, обещая вернуть потерянные клиентами биржи деньги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финансовой грамотности.

По словам начальника отдела цифровых коммуникаций и связей с общественностью Ассоциации Марии Румянцевой, мошенники предлагают «вернуть деньги», но для этого необходимо якобы внести предоплату либо ответить на вопросы «инспектора Центрального банка».

«Другой вариант — «инспектор» подводит пострадавшего к тому, чтобы сообщить ему конфиденциальную информацию, открывающую доступ к интернет-банку и средствам в нем», — добавила Румянцева.

Она пояснила, что базы клиентов брокеров у мошенников предположительно нет, но в России насчитывается около 26 млн частных инвесторов, поэтому вероятность попасть в цель у мошенников есть.

До этого в Москве задержали группировку лжериелторов, которые обокрали 18 человек.

Ранее в России мошенники придумали новую схему обмана автомобилистов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях