Журналистов из недружественных стран не пригласили на ВЭФ

Журналисты из недружественных России стран не смогут присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По слова представителя Кремля, СМИ из таких страны не аккредитовывали в этом году.

В середине июня состоялся Петербургский международный экономический форум. В этом году впервые не него не допустили западных журналистов.

Песков отмечал, что Россия готова принимать у себя СМИ Запада, но требует подобающего отношения и к своей прессе за рубежом.

На ВЭФ, как и ПМЭФ, присутствует президент России Владимир Путин. Российский лидер выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября.

Восьмой Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В марте полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщал о переносе ВЭФ, который изначально должен был состояться 5-8 сентября 2023.

Ранее Путин обратился к участникам Восточного экономического форума.