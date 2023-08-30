В МГУ поступили 115 участников боевых действий на Украине и их дети

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что вуз принял 115 человек по квоте для участников боевых действий на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

По его словам, в прошлом году конкурс в университет был 10,46 чел. на место, в 2023 — 11,46 чел.

В этом году участники боевых действий на Украине и их дети могут поступить в университеты на бесплатную форму обучения по отдельной и особой квотам в размере 10% от общего числа бюджетных мест.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает механизм перевода участвовавших в спецоперации студентов на бюджетную основу обучения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что постановление премьера утверждает «правила перераспределения вакансий в бюджетных отделениях», которые подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности или направления подготовки на другую.

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову письмо с предложением рассмотреть возможность организации вступительных испытаний в вузы для участников специальной военной операции в дистанционном формате вместо очной сдачи ЕГЭ.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.