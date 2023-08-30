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По факту лесного пожара в районе Геленджика завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту крупного лесного пожара в районе Геленджика

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю возбудило в отношении местного жителя уголовное дело по факту возникновения крупного низового лесного пожара в районе Геленджика, тушение возгорания продолжается вторые сутки. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что прокуратура региона поставила на контроль ликвидацию пожара. Причиной произошедшего является неосторожное обращение с огнем, по данному факту в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

До этого сообщалось, что лесной пожар в Геленджике не затронул туристические объекты.

Пожар начался 29 августа в лесном массиве площадью 1,5 га в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8, способный перевозить пять тонн воды. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и пожар тушится вручную. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 5 га.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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