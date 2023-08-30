Стала известна личность предполагаемого виновника пожара в Геленджике

Предполагаемым виновником природного пожара площадью 118 га в Геленджике назван 39-летний Роман Коваленко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, этот мужчина ранее был судим и вел асоциальный образ жизни. Считается, что пожар возник после того, как мужчина стал жечь в лесу обмотку проводов, чтобы сдать их в металлолом. Якобы мужчина не смог предотвратить распространение пламени на сухую траву.

Сообщается, что мужчина был привлечен к административной ответственности.

До этого появилась новость о том, что второй самолет-амфибия Бе-200 поможет в тушении лесного пожара в Геленджике.

Пожар начался 29 августа в лесном массиве площадью 1,5 га в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8, способный перевозить пять тонн воды. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и пожар тушится вручную. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 5 га.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».