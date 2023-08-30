Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов

После временного закрытия аэропорт Внуково начал принимать рейсы. Об этом сообщили в авиационных службах ТАСС.

Согласно информации, «Внуково возобновил работу, воздушное пространство открыто», — сообщил представитель агентства.

Ранее авиационные службы ТАСС информировали о закрытии воздушного пространства в районе аэропорта Внуково и задержках вылетов и прилетов. Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево тоже задержали рейсы на вылет и прилет. В Домодедово на ближайшие два часа задержаны 10 рейсов и четыре — отменены. В Шереметьево также задержаны четыре рейса на прилет.

Помимо этого план «Ковер» ввели в Тульской области, Рязани, Коломне и Серпухове.

30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал про атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отражает атаку дронов.

Telegram-канал Mash передавал, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.