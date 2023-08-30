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Московские аэропорты задерживают рейсы на вылет и прилет

Московские аэропорты задержали 25 рейсов на вылет и прилет, еще пять отменены

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Shutterstock

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали рейсы на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По информации на 1:14 мск 30 августа, на ближайшие два часа во Внуково задержаны 11 рейсов на вылет и прилет, один рейс отменен.

В Домодедово на ближайшие два часа задержаны 10 рейсов и четыре — отменены. В Шереметьево также задержаны четыре рейса на прилет.

До этого сообщалось, что над столичным аэропортом Внуково закрыто воздушное пространство.

В ряде российских регионов России также был введен план «Ковер». По информации Telegram-канала Baza, это было сделано в Тульской области, в Рязани, в части Московской области (в том числе — в Серпухове и Коломне), а также в части Калужской области (Калуга и Обнинск).

В ночь на 30 августа жители Пскова заявили о взрывах со стороны аэропорта. Сообщалось также о звуках, похожих на автоматные очереди.

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, Минобороны России отражает атаку дронов.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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