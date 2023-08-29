Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аспирант МГУ стал фигурантом дела по статье о терроризме

ФСБ возбудила дело против аспиранта МГУ Мифтахова за призывы к терроризму

close
100%
Пресс-служба Головинского суда/ТАСС

Следователи ФСБ России допросили в качестве подозреваемого ранее осужденного аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, передает ТАСС, ссылаясь на адвоката математика Светлану Сидоркину.

«Сегодня следователь предъявил Азату постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — рассказала она.

Адвокат добавила, что ее подзащитный был допрошен в колонии в качестве подозреваемого.

Однако, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, Мифтахов отказался от дачи показаний.

В январе 2018 года Мифтахов был приговорен на шесть лет колонии по делу о нападении на один из столичных офисов «Единой России». Срок его наказания, назначенного судом в Москве, истекает 3 сентября.

В 2019 году четыре человека были задержаны на дне открытых дверей в МГУ, когда они попытались задать ректору учебного заведения Виктору Садовничьему вопрос о деле аспиранта мехмата Азата Мифтахова. Математик находится в СИЗО с начала февраля — сначала он был задержан по обвинению в изготовлении взрывчатого устройства, позже его отпустили, но арестовали вновь, уже по делу о хулиганстве. «Газета.Ru» — о деле аспиранта мехмата МГУ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Омске агента СБУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях