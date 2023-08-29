Аспирант МГУ стал фигурантом дела по статье о терроризме

Следователи ФСБ России допросили в качестве подозреваемого ранее осужденного аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, передает ТАСС, ссылаясь на адвоката математика Светлану Сидоркину.

«Сегодня следователь предъявил Азату постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — рассказала она.

Адвокат добавила, что ее подзащитный был допрошен в колонии в качестве подозреваемого.

Однако, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, Мифтахов отказался от дачи показаний.

В январе 2018 года Мифтахов был приговорен на шесть лет колонии по делу о нападении на один из столичных офисов «Единой России». Срок его наказания, назначенного судом в Москве, истекает 3 сентября.

В 2019 году четыре человека были задержаны на дне открытых дверей в МГУ, когда они попытались задать ректору учебного заведения Виктору Садовничьему вопрос о деле аспиранта мехмата Азата Мифтахова. Математик находится в СИЗО с начала февраля — сначала он был задержан по обвинению в изготовлении взрывчатого устройства, позже его отпустили, но арестовали вновь, уже по делу о хулиганстве. «Газета.Ru» — о деле аспиранта мехмата МГУ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Омске агента СБУ.