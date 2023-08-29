Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве произошел крупный пожар на Комсомольской площади

В центре Москвы у площади трех вокзалов горят складские помещения

У площади трех вокзалов в Москве произошел пожар в складских помещениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

«На Комсомольской площади, дом 1, строение 8, загорелись складские помещения. Идет интенсивное распространение огня», — пояснил источник в экстренных службах.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что на ВДНХ загорелась крыша здания. Позже источник Telegram-канала сообщил, что возгорание было ликвидировано.

ТАСС сообщало, что площадь пожара составила 10 кв. м.

Телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в оперативных службах сообщал, что в Таганском районе Москвы произошла авария в котловане. В результате короткого замыкания пострадали двое человек. Предварительно, рабочие ремонтировали электрические сети, когда в котловане произошло короткое замыкание.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях