В Москве произошел крупный пожар на Комсомольской площади

У площади трех вокзалов в Москве произошел пожар в складских помещениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

«На Комсомольской площади, дом 1, строение 8, загорелись складские помещения. Идет интенсивное распространение огня», — пояснил источник в экстренных службах.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что на ВДНХ загорелась крыша здания. Позже источник Telegram-канала сообщил, что возгорание было ликвидировано.

ТАСС сообщало, что площадь пожара составила 10 кв. м.

Телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в оперативных службах сообщал, что в Таганском районе Москвы произошла авария в котловане. В результате короткого замыкания пострадали двое человек. Предварительно, рабочие ремонтировали электрические сети, когда в котловане произошло короткое замыкание.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.