Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 20% украинцев считают себя националистами.

Согласно данным опроса, примерно 19% назвали себя националистами. Отмечается, что в общей сложности правых взглядов придерживаются примерно 30% украинцев, левых — около 12% опрошенных. Со своей идеологической принадлежностью определились 57% респондентов.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что «украинцы из-за внедренной в самое сердце современного украинского общества бандеровской идеологии относятся к русским с особой и невзаимной жестокостью».

Так Риттер ответил на вопрос о том, почему русские не испытывают ту же степень враждебности и жестокости, какую испытывают к ним украинцы.

Экс-разведчик также добавил, что современный украинский национализм, иногда называемый «бандеризмом», сильно подействовал на настроения современной Украины.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.