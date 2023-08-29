Ученый из Японии год носил на себе гигантскую птичью голову, чтобы подружиться с птицами

Ученый из Японии год носил на себе гигантскую птичью голову, чтобы подружиться с настоящими птицами, пишет Oddity Central. По словам мужчины, его эксперимент провалился.

Тоситака Судзуки из Токийского университета изучает повадки и язык синиц, обитающих в лесу рядом с его местом работы. Как пояснил специалист, это вид птиц способен запоминать лица людей, поэтому когда японец попал в «черный список», они прекращали свое щебетание и начинали издавать тревожные звуки.

Коллега Судзуки, который тоже является орнитологом, решил обмануть птиц с помощью своей маски, но даже спустя год синицы, видя приближающегося мужчину, начинали посылать друг другу сигналы тревоги, тем самым мешая проводить исследования. Ученый признал свой опыт неудачным, однако он уже ищет новый способ решения проблемы.

Ранее ученые из Японии выяснили, как снизить риск деменции в среднем возрасте.