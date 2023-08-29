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В ДНР заявили о завершении расследования дела об убийстве первого главы региона Захарченко

ТАСС: в ДНР завершили расследование дела об убийстве Александра Захарченко

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко в 2018 году завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Расследование уголовного дела завершено», — сказано в сообщении.

Источник также отметил, что расследованием занималось управление Следственного комитета по ДНР.

В сентябре прошлого года стало известно, что сотрудник службы безопасности Украины Александр Киященко в телефонном разговоре со своим агентом заявлял, что убийце первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко организаторы заплатили 5 млн руб.

До этого писатель Захар Прилепин говорил, что за покушениями, как на командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, командира отряда «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) и первого главы ДНР Александра Захарченко, стоит режим президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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