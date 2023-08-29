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Госдеп отреагировал на планы Москвы допросить двух дипломатов США по делу о шпионаже

Госдеп призвал Россию не нарушать Венскую конвенцию при допросе дипломатов США

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Depositphotos

Соединенные Штаты ждут от России соблюдения Венской конвенции. Об этом заявили в Госдепартаменте США, комментируя намерения допросить двух американских дипломатов в РФ по делу о тайной передаче конфиденциальной информации, передает РИА Новости.

«Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство», — сказано в сообщении.

Также там отметили, что обвинения в отношении экс-сотрудника генерального консульства США во Владивостоке гражданина России Роберта Шонова являются «беспочвенными».

«Как мы заявляли ранее, Шонов работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством», — добавили в ведомстве.

Накануне Шонов признал вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов. По его словам, с соответствующей просьбой к нему обратились сотрудники посольства США.

Также 28 августа сообщалось, что Федеральная служба безопасности России планирует допросить двух сотрудников посольства США в Москве по делу гражданина России Шонова, который был задержан за сбор данных о ходе специальной военной операции. По информации спецслужбы, россиянин выполнял указания сотрудников отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

Ранее в ФСБ рассказали, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России.

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