План по спасению планеты от перегрева был разгромлен

Согласно ежегодному обзору энергетического рынка компании Exxon Mobil, мировое сообщество не сможет достаточно быстро сократить выбросы парниковых газов, чтобы ограничить глобальное потепление двумя градусами Цельсия к 2050 году.

Прогнозируется, что к 2050 году выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, уменьшатся до 25 миллиардов тонн, что на 25 процентов ниже уровня, ожидаемого в текущем десятилетии (34 миллиарда тонн). Однако даже такие сокращения не приведут к существенному ограничению глобального потепления в рамках цели в два градуса Цельсия, которую установила Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН.

Эксперты Exxon указывают на значительное увеличение потребностей в ископаемом топливе из-за быстрого экономического роста в развивающихся странах как одну из главных причин невозможности достижения цели. В связи с этим к 2050 году возобновляемые источники энергии все еще не будут играть ведущую роль в мировом энергетическом секторе, несмотря на пятикратное увеличение их доли.

Нефть и газ продолжат играть ключевую роль, обеспечивая более половины (54 процента) мировых потребностей в энергии. По оценке Bloomberg, Индии потребуется инвестиции в размере 12,7 триллиона долларов для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, что потребует значительных ежегодных вложений в модернизацию энергетической системы.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.