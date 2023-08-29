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План по спасению планеты от перегрева был разгромлен

Exxon: человечеству не удастся остановить рост потепления на 2℃ к 2050 году

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Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Согласно ежегодному обзору энергетического рынка компании Exxon Mobil, мировое сообщество не сможет достаточно быстро сократить выбросы парниковых газов, чтобы ограничить глобальное потепление двумя градусами Цельсия к 2050 году.

Прогнозируется, что к 2050 году выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, уменьшатся до 25 миллиардов тонн, что на 25 процентов ниже уровня, ожидаемого в текущем десятилетии (34 миллиарда тонн). Однако даже такие сокращения не приведут к существенному ограничению глобального потепления в рамках цели в два градуса Цельсия, которую установила Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН.

Эксперты Exxon указывают на значительное увеличение потребностей в ископаемом топливе из-за быстрого экономического роста в развивающихся странах как одну из главных причин невозможности достижения цели. В связи с этим к 2050 году возобновляемые источники энергии все еще не будут играть ведущую роль в мировом энергетическом секторе, несмотря на пятикратное увеличение их доли.

Нефть и газ продолжат играть ключевую роль, обеспечивая более половины (54 процента) мировых потребностей в энергии. По оценке Bloomberg, Индии потребуется инвестиции в размере 12,7 триллиона долларов для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, что потребует значительных ежегодных вложений в модернизацию энергетической системы.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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