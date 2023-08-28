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Мужчины подрались из-за еды в торговом центре Екатеринбурга и попали на видео

В Екатеринбурге мужчины подрались из-за еды в ТЦ «Свердловск»

В Екатеринбурге двое мужчин подрались из-за еды в ТЦ «Свердловск». Об этом сообщает e1.ru.

Один из екатеринбуржцев взял чужой обед с раздачи. Кассир кафе заметила это и громко возмутилась, чем привлекла внимание к ситуации.

Другой посетитель торгового центра вмешался в конфликт. Он нанес похитившему чужую еду мужчине несколько ударов по лицу. После этого у любителя бесплатной еды слетели штаны.

Повздоривших мужчин пытались разнять сотрудники торгового центра, но безрезультатно. Заявлений по факту происшествия в полицию Екатеринбурга не поступало, отмечает источник.

Ранее в Москве мужчина спас друга от пули неизвестного «генерала» в прыжке и попал на видео.

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