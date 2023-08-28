Приморью предрекли новые сильные дожди

Сильные дожди ожидаются на территории Приморского края в период с 29 по 31 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По словам специалиста, в последние дни лета в регионе может выпасть от 40 до 140 мм осадков. Он не исключил, что в некоторых местах будет превышена месячная норма.

«Очередное сочетание и циклонов континентальных, и циклонов южного происхождения, которые идут по западной периферии Тихого океана, приведет к тому, что ближайшие дни будет сложнейшая погодная ситуация в Приморье», — пояснил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что ухудшение погодных условий также ожидается на юге Хабаровского края, в Амурской области и Еврейской автономной области. При этом скорость ветра на мысах может достигнуть 32 м/с, отметил специалист.

В связи с этим он предупредил о возможном накате волн и выходе воды из берегов. В результате пляжи и прилегающие территории в Приморье окажутся затоплены, спрогнозировал Вильфанд.

Кроме того, синоптик сообщил о заморозках в ряде российских регионов. В их числе Забайкальский край и Курганская область, где температура воздуха опустится до -2°C.

Ранее из-за паводков в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации.