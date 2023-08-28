В Польше объяснили, как распространилась «болезнь легионеров» в Жешуве

В Министерстве национального здравоохранения Польши заявили, что бактерии, вызывающие легионеллез («болезнь легионеров»), распространились в городе Жешув через водопровод. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что самым правдоподобным источником заражения в Жешуве является система городского водоснабжения, что подтверждают результаты первых исследований проб воды, которые были взяты 18 августа.

Специалисты взяли восемь проб воды из водопровода Жешуве, в четырех из них содержались бактерии типа Legionella, которые вызывают легионеллез, в двух из них уровень бактерий «был очень высоким».

До этого стало известно, что в Жешуве уже восемь человек скончались от заражения легионеллой. Как рассказал пресс-секретарь Университетской клинической больницы в Жешуве Анджей Срока, состояние пациента было осложнено хроническими заболеваниями, в частности у пациента была онкология.

Легионеллез — тяжелое респираторное заболевание, которым, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, можно заразиться при вдыхании зараженных бактерией L. pneumophila аэрозолей, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды.

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