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Экономист объяснил, повлияет ли увеличение маткапитала на демографию в России

Экономист Сафонов: увеличение маткапитала не повлияет на демографию в стране

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Увеличение материнского капитала до 1 млн рублей никак не повлияет на демографическую ситуацию в стране. Такое мнение в эфире НСН озвучил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя соответствующее предложение депутатов Государственной думы от ЛДПР.

«В условиях роста стоимости жилья, удорожания жизни, <...> для молодежи важнее стабильность, а не разовая плата. Ребенка купить невозможно. Молодежь хочет понимать, что на протяжении 20 лет (период, который требуется для воспитания ребенка), семья будет обеспечена основными условиями для благосостояния», — сказал Сафонов.

Он добавил, что для увеличения рождаемости в первую очередь необходимо сокращение расходов на содержание детей.

Парламентарии от ЛДПР предложили внести изменение в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому размер маткапитала с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. руб. на первого ребенка и 1 млн руб. — на второго ребенка, а также на третьего при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя данную инициативу, заявила, что пока размер маткапитала будет сложно повысить до 1 млн руб. из-за санкционного давления, однако это может произойти в будущем.

Ранее «Общественная служба новостей» сообщала, что средняя стоимость на вторичную недвижимость в России продолжает расти.

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