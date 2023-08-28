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Задержанному в Швеции в ноябре 2022 года предъявили обвинения в шпионаже

Прокуратура Швеции предъявила задержанному обвинения в шпионаже в пользу РФ

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Global Look Press

Прокуратура Швеции приняла решение выдвинуть обвинения в отношении человека, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанному предъявляют незаконную разведывательную деятельность против Швеции и незаконную разведывательную деятельность против иностранной державы. Во втором случае речь идет о преступлениях, которые могут быть связаны с безопасностью Соединенных Штатов.

В иске прокурор Хенрик Олин утверждает, что незаконная деятельность задержанного заключалась в том, что он получал данные в виде информации и фактически приобретал различные объекты, которые российская сторона и вооруженные силы не могли приобрести на открытом рынке из-за санкционных мер.

Ранее в Лефортовском суде Москвы заявили, что арестовали иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже.

Отмечается, что из-за секретности дела подробности о нем не раскрыли.
По статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Шпионаж» мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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