Задержанному в Швеции в ноябре 2022 года предъявили обвинения в шпионаже

Прокуратура Швеции приняла решение выдвинуть обвинения в отношении человека, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанному предъявляют незаконную разведывательную деятельность против Швеции и незаконную разведывательную деятельность против иностранной державы. Во втором случае речь идет о преступлениях, которые могут быть связаны с безопасностью Соединенных Штатов.

В иске прокурор Хенрик Олин утверждает, что незаконная деятельность задержанного заключалась в том, что он получал данные в виде информации и фактически приобретал различные объекты, которые российская сторона и вооруженные силы не могли приобрести на открытом рынке из-за санкционных мер.

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