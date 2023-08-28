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На Кубани больше недели разыскивают 15-летнего подростка

В Краснодаре больше недели разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре в СНТ «Российский» пропал 15-летний подросток: юношу ищут уже 12-й день. Сообщение о пропаже подростка разместил паблик «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края» во «ВКонтакте».

Местоположение Ефимова Егора Сергеевича неизвестно с 17 августа. У подростка светло-русые волосы, голубые глаза, телосложение худощавое, рост 170 см.

В какой одежде юноша был в день пропажи, неизвестно, но с собой у него был серый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о подростке, в сообщении просят обращаться в полицию или на горячую линию поискового отряда 8 800 700 5452.

Ранее в Краснодарском крае нашли пропавшего 17 августа ребенка.

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