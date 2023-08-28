В Госдуме предложили изменить порядок получения медкнижки кандидатам на работу с детьми

Необходимо рассмотреть возможность изменения порядка получения медицинской книжки кандидатами на должности, связанные с воспитанием и обучением детей, заявил депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов, сообщает пресс-служба Госдумы.

Поводом для обращения к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко стали участившиеся в последнее время случаи проявления жестокости воспитателями детских садов по отношению к своим воспитанникам.

«Следует рассмотреть возможность законодательного запрета получения в частных медицинских учреждениях медицинских книжек кандидатами на педагогические должности», — заявил Романов.

Накануне стало известно, что по инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу начато расследование дела о травмировании ребенка в одном из детских садов Невского района Санкт-Петербурга. СМИ со ссылкой на родителей сообщали, что у четырехлетнего мальчика пошла кровь из носа, после чего воспитательница отвела его в туалет умыться и несколько раз ударила по голове. Врачи диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей головы.

«Согласно действующему законодательству, эта категория сотрудников, должна в том числе проходить осмотр у врача-психиатра. Однако, порядок выдачи медкнижек позволяет получить их в коммерческой медицинской организации, где для повышения оборота осмотр специалистов может проводиться по облегченной схеме или – максимально формально, что исключает возможность выявления реальных признаков психической неустойчивости», — говорится в обращении Михаила Романова к министру здравоохранения.

Напомним, Михаил Романов был одним из инициаторов закона о том, что медицинское освидетельствование на право ношения оружия может проводиться только государственными или муниципальными учреждениями.