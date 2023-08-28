В России призвали запретить сетям фастфуда проводить лотереи

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить сети быстрого питания в праве проводить призовые лотереи среди клиентов. Об этом сообщает RT.

Политолог отметил, что частое употребление фастфуда может нанести здоровью значительный вред. При этом, по его словам, рестораны быстрого питания, проводя акции и лотереи, стимулируют потребителя к частой покупке своей продукции.

«Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на организацию призовых лотерей для предприятий общественного питания — сетей ресторанов быстрого питания», — сказано в тексте обращения.

Орлов также напомнил, что в последние годы власти предпринимают значительные усилия для продвижения здорового образа жизни, в том числе в сфере популяризации здорового питания.

В августе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой проводить в школах эксперименты, которые помогут учащимся осознать пагубное влияние фастфуда на человеческий организм. Свое предложение депутат изложил в письме и направил его на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Ранее врач рассказала, кто должен проводить беседы со школьниками о вреде фастфуда.