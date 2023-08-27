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Родственники пленных украинских военных провели митинг в Киеве

РБК-Украина: родственники пленных военных ВСУ провели митинг в Киеве

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Zorana Jevtic/Reuters

Украинцы поучаствовали в митинге в центре Киева с призывами освободить своих попавших в плен родственников - военных ВСУ. Об
этом сообщает РБК-Украина.

«Родные военнопленных пограничников Мариуполя провели мирную акцию на Майдане Независимости», — сказано в сообщении.

Там добавили, что данное мероприятие направлено на привлечение внимания к украинским военным, которые «уже почти как полтысячи дней и ночей находятся в плену».

До этого РИА Новости сообщало, что три солдата Вооруженных сил Украины сдались в плен на Запорожском направлении после того, как воспользовались информацией из листовок с предложением от ВС РФ сдаться в плен.

В июне РИА Новости показало документ, которым устанавливается приоритетный порядок Украины при обмене военнопленных с Россией. Агентство опубликовало письмо руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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