В Магаданской области спасатели на вертолете эвакуировали троих туристов

Сотрудники МЧС России нашли троих туристов, которые сплавлялись по реке Сеймкан в Магаданской области, и на вертолете доставили их в безопасное место. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По имеющейся информации, двое москвичей и один австралиец отправились в путешествие на резиновой лодке. В какой-то момент плавательное средство порвалось, и туристам пришлось выйти на берег.

Однако самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта, который располагался в 75 км от места аварии, путешественникам не удалось. Местность оказалась непроходимой, подчеркнули в ведомстве.

«Специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили туристов и доставили их в Магадан», — говорится в сообщении.

В тексте указано, что медицинская помощь туристам не потребовалась.

Утром 27 августа спасатели нашли пятерых путешественников, пропавших в Бурятии. Бортом Ми-8 людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за поднятия уровня воды в реке, доставили в Нижнеангарск.

Ранее в Санкт-Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса».