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Житель Московского региона выиграл почти 500 млн рублей в лотерею

Житель Московского региона выиграл 500 млн рублей в лотерею

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Пресс-служба «Столото»

Житель Московского региона выиграл 500 млн рублей в лотерею, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что билет был куплен всего за 250 рублей в мобильном приложении лотереи.

За всю историю государственной лотереи «Спортлото «4 из 20» это третий по величине суперприз.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 68-летний мужчина выиграл 10 млн рублей в лотерею, всего он купил четыре лотерейных билета за 400 рублей.

По его словам, он не сразу поверил в то, что мог выиграть такую большую сумму.

Пенсионер добавил, что планирует направить эти средства на нужды военных, участвующих в спецоперации, чтобы помочь российской армии.

В начале июня сообщалось, что пенсионер из Нью-Йорка сорвал джекпот в размере $476 млн, что стало самым крупным выигрышем с момента запуска лотереи в 2002 году. Он рассказал, что планирует потратить выигрыш на покупку нового дома, путешествия по миру и пожертвования в местную церковь. Однако первым делом пенсионер хотел поменять свою старую машину на новую гибридную модель.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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