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Рабочие украли тротуарную плитку и бордюры у «Москвы-Сити» на миллионы рублей

Shot: рабочие украли тротуарную плитку и бордюры в Москве на 5 млн рублей

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Илья Абросимов/klops.ru

Рабочие украли тротуарную плитку и бордюры в Москве на 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, плитка была украдена возле «Москвы-Сити». Материалы принадлежали строительной компании и лежали рядом с домом на Краснопресненской набережной.

В настоящее время подозреваемые задержаны.

Ранее трое жителей Уфы совершили неудачное ограбление: преступники не смогли забрать сейф, за которым пришли, и вместо этого забрали муляжи техники. Происходящее в магазине зафиксировала камера.

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице 50 лет СССР в Уфе. Грабители разбили стеклянную дверь в магазин и направились к сейфу. На записи видно, как двое преступников пытаются сдвинуть с места сейф, но у них ничего не выходит. Так и не добившись результатов, мужчины побили в магазине витрины, снесли стойку продавца и забрали с полок коробки из-под техники, после чего скрылись.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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