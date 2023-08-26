Рабочие украли тротуарную плитку и бордюры у «Москвы-Сити» на миллионы рублей

Рабочие украли тротуарную плитку и бордюры в Москве на 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, плитка была украдена возле «Москвы-Сити». Материалы принадлежали строительной компании и лежали рядом с домом на Краснопресненской набережной.

В настоящее время подозреваемые задержаны.

Ранее трое жителей Уфы совершили неудачное ограбление: преступники не смогли забрать сейф, за которым пришли, и вместо этого забрали муляжи техники. Происходящее в магазине зафиксировала камера.

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице 50 лет СССР в Уфе. Грабители разбили стеклянную дверь в магазин и направились к сейфу. На записи видно, как двое преступников пытаются сдвинуть с места сейф, но у них ничего не выходит. Так и не добившись результатов, мужчины побили в магазине витрины, снесли стойку продавца и забрали с полок коробки из-под техники, после чего скрылись.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.