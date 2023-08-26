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Пожар в Кемерове локализован на площади 750 кв. м

Спасатели локализовали пожар на складе с пиротехникой в Кемерове

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МЧС России/РИА Новости

Склад с пиротехникой горит на площади 750 квадратных метров в Кемерове, пожар локализован. Об этом заявили в МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 750 квадратных метров в Кемерове. Горит склад с пиротехникой. На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники», — сообщили в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что мощный пожар произошел в Кемерове, местные жители сообщают о громких хлопках. По словам горожан, предположительно, загорелся склад с пиротехникой, столб белого дыма видно из многих районов города. Жители сообщают о звуках взрывов.

По данным Telegram-канала Shot, в результате возгорания часть здания обрушилась, на месте работают экстренные службы. Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 750 кв. м, с огнем борются более 30 человек и 11 единиц техники.

До этого пожар на складе пиломатериалов в Норильске распространился на площади одна тысяча квадратных метров. Мэр города Дмитрий Карасев рассказал, что горит склад пиломатериалов на улице Октябрьской. Он обратил внимание, что в огне никто не пострадал, но площадь пожара большая. По словам Карасева, угроза распространения огня на жизненно важные объекты отсутствует.

Ранее на Гавайях нашли живыми 60 человек, которые считались пропавшими без вести после пожаров.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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