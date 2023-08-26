Пожар в Кемерове локализован на площади 750 кв. м

Склад с пиротехникой горит на площади 750 квадратных метров в Кемерове, пожар локализован. Об этом заявили в МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 750 квадратных метров в Кемерове. Горит склад с пиротехникой. На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники», — сообщили в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что мощный пожар произошел в Кемерове, местные жители сообщают о громких хлопках. По словам горожан, предположительно, загорелся склад с пиротехникой, столб белого дыма видно из многих районов города. Жители сообщают о звуках взрывов.

По данным Telegram-канала Shot, в результате возгорания часть здания обрушилась, на месте работают экстренные службы. Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 750 кв. м, с огнем борются более 30 человек и 11 единиц техники.

До этого пожар на складе пиломатериалов в Норильске распространился на площади одна тысяча квадратных метров. Мэр города Дмитрий Карасев рассказал, что горит склад пиломатериалов на улице Октябрьской. Он обратил внимание, что в огне никто не пострадал, но площадь пожара большая. По словам Карасева, угроза распространения огня на жизненно важные объекты отсутствует.

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