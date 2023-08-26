В Москве неизвестные разлили ртуть на улице

В столице на территории Западного административного округа неизвестные разлили на улице ртуть, на место прибыли сотрудники полиции. Об этом сообщает Life.

Согласно информации издания, приехавшие на место работники МВД оцепили место происшествия.

Предположительно, инцидент произошел на Боровском шоссе за рестораном.

«Возле открытого мусорного бака было найдено около 5 г ртути на площади в один кв. м. Подчеркивается, что речь идет именно о шариках ртути, а не о градусниках», — добавили в СМИ.

Вскоре на место подъедет следственная группа, после чего будут начато удаление вещества. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Причина происшествия на западе Москвы в настоящий момент устанавливается.

До этого стало известно, что москвич обнаружил около детского сада советский контейнер с опасной ртутью. Мужчина закрыл ящик и положил его в свой автомобиль, чтобы снизить ядовитое воздействие на находящихся в округе людей.

Ранее в Эвенкийском районе Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов.