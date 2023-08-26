Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве неизвестные разлили ртуть на улице

Life: на западе Москвы произошел разлив ртути

close
100%
Shutterstock

В столице на территории Западного административного округа неизвестные разлили на улице ртуть, на место прибыли сотрудники полиции. Об этом сообщает Life.

Согласно информации издания, приехавшие на место работники МВД оцепили место происшествия.

Предположительно, инцидент произошел на Боровском шоссе за рестораном.

«Возле открытого мусорного бака было найдено около 5 г ртути на площади в один кв. м. Подчеркивается, что речь идет именно о шариках ртути, а не о градусниках», — добавили в СМИ.

Вскоре на место подъедет следственная группа, после чего будут начато удаление вещества. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Причина происшествия на западе Москвы в настоящий момент устанавливается.

До этого стало известно, что москвич обнаружил около детского сада советский контейнер с опасной ртутью. Мужчина закрыл ящик и положил его в свой автомобиль, чтобы снизить ядовитое воздействие на находящихся в округе людей.

Ранее в Эвенкийском районе Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях