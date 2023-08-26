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Полиция Италии задержала россиянина по международному ордеру на арест

ANSA: в Италии задержали разыскиваемого по обвинению в терроризме россиянина

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Италии полиция задержала россиянина по международному ордеру на арест, сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, ранее мужчина был осужден по обвинению в терроризме и с 2017 года находился в российском розыске по аналогичному обвинению. Отмечается, что ему примерно 50 лет и он прибыл в аэропорт Палермо на итальянской Сицилии.

В настоящее время следователи устанавливают причины его приезда. По результатам допроса будет инициирована процедура экстрадиции в Россию.

До этого окружной суд в Финляндии продлил арест гражданина РФ Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», вопрос его экстрадиции на Украину будет рассмотрен отдельно.

Также похитившего 150 млн рублей у коммерческого банка и покинувшего страну Игоря Кременевского по запросу российской стороны экстрадируют на родину из ОАЭ.

Ранее обвиняемого в финансировании терроризма экстрадировали из Южной Кореи в Россию.

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