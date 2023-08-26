В Ижевске сотрудники МЧС спасли из пожара собаку и кошку с котятами

Сотрудники МЧС спасли собаку, кошку и ее котят из горящей квартиры в Ижевске, сообщает ведомство в Telegram-канале.

В сообщении рассказали, что возгорание произошло на девятом этаже, там горели балкон и кухня на площади 20 кв. метров. Жильцы успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

«Прибывшие на место огнеборцы увидели в углу собаку и кошку с испуганными глазами. За тумбочкой прятались еще двое котят», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пожар был оперативно ликвидирован, распространение огня допущено не было.

В ночь на 26 августа в Московской области из-за неудачного ремонта сгорело пять автомобилей.

В июне произошел пожар в зоопарке Ростова-на-Дону. Всех животных успели эвакуировать.

Ранее в Алтайском крае олененок вышел к людям, спасаясь от лесных пожаров.