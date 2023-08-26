У жителя США нашли видеозаписи изнасилований более 50 женщин и 5 тыс. фото детской порнографии

Жителя Теннесси (США) Шона Уильямса подозревают в причастности к изнасилованию более 50 женщин, а также обвиняют в хранении детской порнографии. Об этом сообщает FOX NEWS.

Как рассказал в беседе со СМИ представитель полиции, в апреле 2023 года полицейские обратили внимание на машину Уильямса, припаркованную на территории кампуса Университета Западной Каролины. Правоохранители решили проверить показавшееся им подозрительным авто, и, как оказалось впоследствии, интуиция их не подвела. В машине они нашли кокаин, метамфетамин, несколько тысяч долларов наличными, а также электронные носители.

Получив ордер на проверку электронных устройств, полицейские обнаружили на них видео и фотографии 52 женщин, предположительно подвергшихся сексуализированному насилию со стороны Уильямса. Также на электронных носителях хранилось более 5 тыс. изображений детской порнографии.

Как выяснилось позже, подозреваемого разыскивали в штате Теннесси — в 2021 году против него выдвинули обвинения в хранении боеприпасов, после чего мужчина скрывался от правосудия на протяжении двух с половиной лет.

Будучи заключенным под стражу в 2023 году, подозреваемый попытался совершить побег из центра заключения округа Вашингтон, однако попытка успехом не увенчалась.

Против него выдвинули обвинение, как минимум девять женщин, которые утверждали, что тот накачал их наркотиками, а затем изнасиловал. Также женщины обвинили в бездействии полицию города Джонсон-сити, где совершались преступления. По мнению истцов, правоохранители не раз получали заявления о совершенных Уильямсом преступлениях, но ничего не предпринимали.

В деле Уильямса указано, что он действовал с двумя сообщниками — мужчиной и женщиной — которые заманивали местных жительниц в квартиру к преступнику, затем накачивали их наркотиками. И после этого подвергали сексуализированному насилию, документируя свои действия на фото- и видеоаппаратуру.

Полиция продолжает расследование дела, устанавливая другие подробности совершенных преступлений. А также разбирается, почему правоохранители на протяжении нескольких лет не реагировали на заявления жительниц о маньяке в городе.

Ранее житель США получил штраф в 1,2 млрд за распространение интимных фото девушки.