Британский турист, летевший на Ибицу, попытался изнасиловать во время полета стюардессу

Стюардесса пострадала от домогательств буйного пассажира на борту самолета авиакомпании Jet2. Об этом сообщает Daily Mail.

Британский турист был арестован 24 августа после приземления на острове Ибица. Как стало известно, 42-летний мужчина, прилетевший в Испанию из Манчестера, приставал к стюардессе во время рейса.

Пилот сообщил полиции, что один из пассажиров домогался одной из стюардесс и плюнул в ее босса, отказавшись подчиняться указаниям экипажа.

Теперь подозреваемому в попытке сексуального насилия грозит уголовная ответственность, крупный штраф и проблемы с возвращением на родину.

«О его поведении во время полета будет также доложено в Испанское агентство по авиационной безопасности (AESA). Гражданская гвардия в аэропорту Ибицы попросит соответствующую авиакомпанию отказать этому пассажиру в обратном рейсе, который он забронировал для возвращения в Великобританию», — заявил представитель Гражданской гвардии.

Ранее самая красивая стюардесса России заявила, что бортпроводников больше всего расстраивает безразличие пассажиров.