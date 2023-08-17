В России осталось около 10 магазинов Uniqlo

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в России осталось около 10 магазинов японского бренда Uniqlo, передает РИА Новости.

По его словам, в январе 2023 года их оставалось 27, и все они были закрыты. Арендодатели уже не готовы ждать и активно предлагают помещения Uniqlo российским и турецким брендам, отметил он.

Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что японская сеть магазинов решила полностью уйти из России и продать свой бизнес. При этом он отметил, что руководство Uniqlo на данный момент не подавало заявку на разрешение проведения сделки.

По его словам, другой японский ритейлер сможет предложить купить договоры аренды и получить «бойкие торговые места» с хорошим покупательским трафиком и оборудование.

Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что большую часть освобождаемых японской одежной сетью Uniqlo площадок займет российская компания Gloria Jeans.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.