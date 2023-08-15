В правительстве Дагестана назвали причину возгорания АЗС в Махачкале

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются, место изначального взрыва находится напротив АЗС. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущий момент устанавливаются причины и характер взрыва.

«С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — заявил Меликов.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану заявили, что возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале было локализовано.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Ранее стало известно, что прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».