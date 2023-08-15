Возгорание в Махачкале локализовали

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану заявили, что возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале было локализовано. Об этом сообщает ТАСС.

«Возгорание локализовано», — рассказали в ведомстве.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Ранее стало известно, что прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Также в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации заявили, что первый заместитель руководителя ведомства Виктор Фисенко вылетел в Дагестан.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку.

В ведомстве отметили, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».