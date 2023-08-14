Мосгорсуд отказался выпустить из-под ареста экс-полковника ФСБ Полякова

Мосгорсуд отказался освобождать полковника Федеральной службы безопасности в отставке и администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.

Арест Полякова признали законным.

Как сообщил РБК, адвокат просил суд приобщить к делу справки о наличии у Полякова хронических заболеваний. Кроме того, защита напомнила о наградах Полякова и его 30-летней службе России.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

14 июля стало известно, что в Москве правоохранители задержали бывшего полковника ФСБ, предполагаемого администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief — Михаила Полякова. Его заподозрили в вымогательстве у высокопоставленных политиков и крупных бизнесменов 40 млн рублей.

15 июля Тверской суд Москвы арестовал помощника Полякова Александра Санина. Несколько дням позднее МВД попросило арестовать третьего администратора «Кремлевской прачки».

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.