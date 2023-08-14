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Жителя Карелии, насиловавшего девочку несколько лет, приговорили к 13 годам колонии

Суд приговорил педофила из Петрозаводска к 13 годам колонии строгого режима

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Depositphotos

Суд Петрозаводска приговорил насиловавшего девочку несколько лет 41-летнего мужчину к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает СУСК РФ по Республике Карелия.

Мужчина на протяжении трех лет, начиная с 2018 года, совершал сексуальное насилие в отношении девочки, не достигшей 14 лет. Ребенок проживал в квартире осужденного. Кем потерпевшая приходилась своему насильнику, не уточняется.

Суд приговорил педофила к 13 годам лишения свободы. После освобождения он будет находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов еще 1 год и 3 месяца.

Ранее восьмилетняя девочка из Челябинской области обвинила учителя в изнасиловании.

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