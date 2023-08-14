Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Nordwind окажет помощь Red Wings в вывозе туристов из Антальи

«Росавиация»: Nordwind окажет помощь Red Wings в вывозе туристов из Антальи

close
100%
Depositphotos

Авиакомпания Nordwind окажет помощь Red Wings в вывозе туристов, задержанных в Анталье и Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Росавиации».

Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 по московскому времени, из Антальи в Екатеринбург — в 23:15 по московскому времени.

Отмечается, что Red Wings оперативно устраняет технические неисправности воздушных судов и планирует вернуться к заявленному расписанию к 07:00 мск 15 августа.

Также в «Росавиации» заявляли, что авиакомпания «Икар» может предоставить свои самолеты для перевозки россиян, которые не смогли вовремя покинуть турецкую Анталью из-за задержек рейсов фирмы Red Wings. Как указано в сообщении, сотрудники Росавиации держат ситуацию под контролем и работают с целью решения проблемы. При этом агентство поручило Red Wings принять все необходимые меры, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по возвращению туристов в РФ.

Самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Антальи в Екатеринбург еще в субботу вечером, 12 августа. Но на воздушном судне обнаружили поломку, поэтому рейс пришлось отложить.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях