Nordwind окажет помощь Red Wings в вывозе туристов из Антальи

Авиакомпания Nordwind окажет помощь Red Wings в вывозе туристов, задержанных в Анталье и Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Росавиации».

Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 по московскому времени, из Антальи в Екатеринбург — в 23:15 по московскому времени.

Отмечается, что Red Wings оперативно устраняет технические неисправности воздушных судов и планирует вернуться к заявленному расписанию к 07:00 мск 15 августа.

Также в «Росавиации» заявляли, что авиакомпания «Икар» может предоставить свои самолеты для перевозки россиян, которые не смогли вовремя покинуть турецкую Анталью из-за задержек рейсов фирмы Red Wings. Как указано в сообщении, сотрудники Росавиации держат ситуацию под контролем и работают с целью решения проблемы. При этом агентство поручило Red Wings принять все необходимые меры, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по возвращению туристов в РФ.

Самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Антальи в Екатеринбург еще в субботу вечером, 12 августа. Но на воздушном судне обнаружили поломку, поэтому рейс пришлось отложить.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.