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Врач перечислила лайфхаки, чтобы глаза меньше уставали

Офтальмолог Денисюк: чтобы глаза меньше уставали, нужно чаще моргать

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Для того, чтобы глаза меньше уставали, необходимо регулярно моргать, делать специальную гимнастику и избегать работы за компьютером в темноте или при ярком свете. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк.

«Рекомендую избегать сильного напряжения глаз при чтении текста, увеличивая шрифт или используя специальные программы для чтения. Регулярно делайте гимнастику для глаз, включающую массаж и упражнения для мышц глаз», — посоветовала Денисюк.

Гражданам, работающим в офисе, она рекомендовала использовать увлажняющие капли для глаз каждые 1,5-2 часа в течение рабочего дня. Кроме того, по ее словам, стоит избегать работы за компьютером и использования гаджетов перед сном, чтобы глаза успели отдохнуть.

Врач-офтальмолог Эльвира Сюняева до этого перечислила главные причины ухудшения зрения. По ее словам, это возраст, наследственность, плохая экология, вредные привычки, а также длительный стресс.

Ранее врач-диетолог Ольга Шестакова в эфире телеканала «Москва 24» объяснила, могут ли выпитые после дыни напитки оказать негативное влияние на организм.

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