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В Петербурге задержан дантист, который разбил голову 60-летнему приятелю в своем кабинете

«Фонтанка»: врача-стоматолога задержали в Петербурге за нападение на знакомого

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге врач пригласил приятеля к себе в кабинет и напал на него с кулаками. Об этом сообщает «Фонтанка».

Все произошло 12 августа в здании стоматологической клиники на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе города. По данным источника, скорая помощь поздним вечером забрала оттуда 60-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами и переломами костей черепа.

На следующий день в квартире на Ленинском проспекте был задержан подозреваемый. Им оказался 55-летний стоматолог-ортодонт, имеющий 30-летний опыт работы.

Следователи установили, что задержанный пригласил после рабочего дня в свой кабинет знакомого. По предварительной версии, мужчины выпили и поссорились. Конфликт закончился побоями.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении медика.

Ранее петербургская полиция задержала шахматного судью, который напал с доской на своего коллегу.

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